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Оренбург
Алексей... 38 лет. Оренбург.
Оренбург
Профиль пользователя Ebjik
О себе
Алексей... 38 лет. Оренбург.
Интересует: Дружба, общение, прогулки...
С моим офигенным чувством юмора я никогда не пропаду. Меня обязательно найдут. Где-нибудь в лесу. В четырёх мешках...
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные
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