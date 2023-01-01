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Оренбург
Профиль пользователя Ebjik

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О себе

Алексей... 38 лет. Оренбург.

Интересует: Дружба, общение, прогулки...

С моим офигенным чувством юмора я никогда не пропаду. Меня обязательно найдут. Где-нибудь в лесу. В четырёх мешках...

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Оренбург → пообщаться

Найти общие интересы

Оренбург → пообщаться

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