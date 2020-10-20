Я за движ, но и не прочь потюленить. Этот больше в работе и заботах. Но есть истории про походы. Велик для покатушек в режиме кота Леопольда. В музыке я меломан (рок, панк, трип-хоп, брит-поп, этно, иногда академическая музыка). Я танцую на рок-концертах, но хожу в театр и на балет. Очень хочу попасть на оперу Садко и Ринальдо в живую. Книги читаю, но времени катастрофически не хватает. Научпоп, художественная литератур, есть небольшая коллекция комиксов. Работаю в тех.поддержке. Я читаю инструкции до, в общем, страшный человек))

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей

🪐 Астрология / таро 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

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