Оренбург
Профиль пользователя dontstopmemeow
О себе
Я за движ, но и не прочь потюленить.
Этот больше в работе и заботах.
Но есть истории про походы. Велик для покатушек в режиме кота Леопольда.
В музыке я меломан (рок, панк, трип-хоп, брит-поп, этно, иногда академическая музыка). Я танцую на рок-концертах, но хожу в театр и на балет. Очень хочу попасть на оперу Садко и Ринальдо в живую.
Книги читаю, но времени катастрофически не хватает. Научпоп, художественная литератур, есть небольшая коллекция комиксов.
Работаю в тех.поддержке. Я читаю инструкции до, в общем, страшный человек))
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
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