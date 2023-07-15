Оренбург
Профиль пользователя avel22
О себе
Очень люблю Музыку
ЗАНИМАЮСЬ СПОРТОМ
Прогуливаюсь
Катаюсь на велосипеде
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 🚶♀️ Прогуляться
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