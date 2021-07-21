Орел
Профиль пользователя Ynesra
О себе
От BWV 565 до Neverlove/Amatory. Да и в целом - все что от 120 bpm.
От устройства автомобиля до сбора демимасок в HL.
От Кинда до С. Кови.
Могу затащить на миду жирным, собрать с шорта целый двиг, помочь в создании просчета проекта ком. Деятельности. Даже чуть лесника сыграть.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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