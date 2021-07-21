От BWV 565 до Neverlove/Amatory. Да и в целом - все что от 120 bpm. От устройства автомобиля до сбора демимасок в HL. От Кинда до С. Кови. Могу затащить на миду жирным, собрать с шорта целый двиг, помочь в создании просчета проекта ком. Деятельности. Даже чуть лесника сыграть.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Бизнес

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия

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