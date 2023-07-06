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Орел
Орел
Профиль пользователя WhatIsLove
О себе
Хочу найти компанию друзей или просто человек, с которым можно классно провести время. Мне нравится избавляться от вредных привычек. Например, я удалил соц сети, регулярно сплю, соблюдаю питание. Хочу, чтобы мы мотивировали друг друга
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян
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