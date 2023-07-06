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Орел
Профиль пользователя WhatIsLove

фото пользователя WhatIsLove

О себе

Хочу найти компанию друзей или просто человек, с которым можно классно провести время. Мне нравится избавляться от вредных привычек. Например, я удалил соц сети, регулярно сплю, соблюдаю питание. Хочу, чтобы мы мотивировали друг друга

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика

События пользователя

Орел → пообщаться

Кто хочет становиться лучше, делиться достижениями

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

Откликнулись 74 участника

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