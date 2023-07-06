О себе

Хочу найти компанию друзей или просто человек, с которым можно классно провести время. Мне нравится избавляться от вредных привычек. Например, я удалил соц сети, регулярно сплю, соблюдаю питание. Хочу, чтобы мы мотивировали друг друга