О себе

Дело в том что у меня совсем нет друзей, только пару знакомых и семья(родственники)

Здесь для того чтобы найти человечка с которым будет не скучно и мои серые будни превратятся в красочные, интересные и увлекательные деньки

Пожалуйста помоги мне раскрыться и стать твоим другом, а я в свою очередь принесу тебе хорошие эмоции и внимание

Поможешь? 🙃🤍

( и да, мне 16)