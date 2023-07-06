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Орел
Профиль пользователя vikkiriki

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О себе

Дело в том что у меня совсем нет друзей, только пару знакомых и семья(родственники)
Здесь для того чтобы найти человечка с которым будет не скучно и мои серые будни превратятся в красочные, интересные и увлекательные деньки
Пожалуйста помоги мне раскрыться и стать твоим другом, а я в свою очередь принесу тебе хорошие эмоции и внимание
Поможешь? 🙃🤍
( и да, мне 16)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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