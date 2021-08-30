Очень люблю тяжёлую музыку, в основном слушаю Шутов, MSI, Slipknot и т.д. Любимые песни: Sonne-Rammstein, Nice guy-GRLwood, Baba Yaga-Slaughter to Prevail:) Начала недавно заниматься в зале:) Люблю читать, моя любимая книга "Киборг и его Лесник". Занимаюсь косплеем и иногда посещаю пати и фесты♡

Профиль обновлён 2 апреля 2023 г.

🐈 Домашние животные 📚 Книги 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия

Ищешь друзей и компанию в городе Орел?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Орел.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.