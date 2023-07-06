Смотрю дурацкие шоу 00-х и 10-х годов. Составляю самые противоречивые плейлисты. В 24 открыла для себя аниме. Читаю манхвы. Люблю обсуждать и дискутировать на разные темы)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 💩 Странный юмор 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь

📺 Политика

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Орел.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.