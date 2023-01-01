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Орел
Орел
Профиль пользователя NASTYWA
О себе
Люблю послушать шансон, и попсу 90-х. Хобби вязание. Люблю спорт. Не курю и не пью, но веселье люблю.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт
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