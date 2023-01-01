Орел

Профиль пользователя NASTYWA

О себе Люблю послушать шансон, и попсу 90-х. Хобби вязание. Люблю спорт. Не курю и не пью, но веселье люблю.

Была в сети на прошлой неделе

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