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Орел
Профиль пользователя NASTYWA

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О себе

Люблю послушать шансон, и попсу 90-х. Хобби вязание. Люблю спорт. Не курю и не пью, но веселье люблю.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

События пользователя

Орел → активный отдых

Хочу найти подругу. Простую весёлую женщину. Чтоб ходить гулять.

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