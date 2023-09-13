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Орел
На данный момент стараюсь активно провести свободное время : спорт, рисование, прогулки. Стараюсь восстановить организм и отдохнуть, чтобы улучшить здоровье.
Орел
Профиль пользователя Hhop
О себе
На данный момент стараюсь активно провести свободное время : спорт, рисование, прогулки. Стараюсь восстановить организм и отдохнуть, чтобы улучшить здоровье.
Увлекаюсь детективными сериалами, просмотром видео на разные темы, прочтением манги или комиксов. Открыта к новому и уважаю старое.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб
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