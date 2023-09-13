О себе

На данный момент стараюсь активно провести свободное время : спорт, рисование, прогулки. Стараюсь восстановить организм и отдохнуть, чтобы улучшить здоровье.

Увлекаюсь детективными сериалами, просмотром видео на разные темы, прочтением манги или комиксов. Открыта к новому и уважаю старое.