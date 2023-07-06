Орел
Профиль пользователя Harl
О себе
О себе: 185см, 86кг, группа крови В+, не курю. Алкоголь очень редко, в хорошей компании, предпочитаю виски, коньяк.
Нравится: кино, сериалы, кофе, книги, видеоигры, настольные игры, кататься на велосипеде, гулять пешком, моря-океаны-плавание, да и вообще путешествия, вкупе с активным отдыхом, музыка(особенно рок, рок-н-ролл), вкусно поесть, новые места, кошки😺, мороженое.
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Орел
Ищешь друзей и компанию в городе Орел?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Орел.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.