О себе: 185см, 86кг, группа крови В+, не курю. Алкоголь очень редко, в хорошей компании, предпочитаю виски, коньяк. Нравится: кино, сериалы, кофе, книги, видеоигры, настольные игры, кататься на велосипеде, гулять пешком, моря-океаны-плавание, да и вообще путешествия, вкупе с активным отдыхом, музыка(особенно рок, рок-н-ролл), вкусно поесть, новые места, кошки😺, мороженое.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📚 Книги ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро

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