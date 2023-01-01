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Орел
Профиль пользователя Evgeniya777

фото пользователя Evgeniya777

О себе

Люблю новые знакомтва, интересны новые люди

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🏢 Работа🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💨 Кальян🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lllregilll

Казань → собрать компанию

Ищу подруг. Уютные посиделки с кофе или тусы в баре)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Kemal

Казань → прогуляться, перекусить

Чай с вкусняшками

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Kate1810

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться пообщаться ) поиграть в настолки

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя KotoFeya

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять, пофоткаться, где-нибудь поесть🍂

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Beha94

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по городу пообщаться

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Maksimka066

Казань → пообщаться

Ищу добрых людей

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Alinna

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять, выпить чайку, обменяться энергией (в любой день по договоренности)

Откликнулся 1 участник

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Другие пользователи из города Орел

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