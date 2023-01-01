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Орел
Профиль пользователя ElenaAleks

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О себе

Мне нравится узнавать что-то новое, заниматься разного рода творчеством. Люблю слушать музыку созвучную русскому року, слушать аудиокниги. Шью всякие штуки в стиле пэчворк, вышиваю, занимаюсь с детьми в воскресной школе, изучаю немецкий язык. Хочу найти дружелюбного человека чтобы вместе погулять по городу, зайти в кафе или повышивать, смастерить что-то вместе

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Орел → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером по Ленина, зайти в кафе посилеть

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