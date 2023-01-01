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Орел
Орел
Профиль пользователя ElenaAleks
О себе
Мне нравится узнавать что-то новое, заниматься разного рода творчеством. Люблю слушать музыку созвучную русскому року, слушать аудиокниги. Шью всякие штуки в стиле пэчворк, вышиваю, занимаюсь с детьми в воскресной школе, изучаю немецкий язык. Хочу найти дружелюбного человека чтобы вместе погулять по городу, зайти в кафе или повышивать, смастерить что-то вместе
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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