Орел
Профиль пользователя AnnPankova

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О себе

Увлекаюсь изучением языков, книгами

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🐈 Домашние животные

События пользователя

Орел → собрать компанию

Гулять вместе

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.