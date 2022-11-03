Люблю k-pop, смотрю дорамы.Увлекаюсь мотоциклом.Мне нет 18+, мне только 13(

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🐈 Домашние животные

💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 🎭 Театр 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

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