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Орехово-Зуево
Профиль пользователя Stacy.22

фото пользователя Stacy.22

О себе

Изучаю искусство и психологию, скульптуру, раньше работала иллюстратором, я человек простой и позитивный, ищу людей, с которыми можно расслабиться и пообщаться на любые темы. Живу недалеко от Москвы, готова ходить на различные выставки, мероприятия и просто погулять. Не переношу общение "свысока", токсичных личностей, которые пытаются что-то показать своим поведением. Я за поддержку друг друга и совместный рост :)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Хочу найти самую лучшую подругу💕

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Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

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Ищу человека, с которым можно пообщаться по душам 🌷

Откликнулось 17 участников

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Москва → пообщаться

Саморазвитие , восстановление и общение

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