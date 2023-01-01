О себе

Изучаю искусство и психологию, скульптуру, раньше работала иллюстратором, я человек простой и позитивный, ищу людей, с которыми можно расслабиться и пообщаться на любые темы. Живу недалеко от Москвы, готова ходить на различные выставки, мероприятия и просто погулять. Не переношу общение "свысока", токсичных личностей, которые пытаются что-то показать своим поведением. Я за поддержку друг друга и совместный рост :)