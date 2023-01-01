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Орехово-Зуево
Орехово-Зуево
Профиль пользователя Stacy.22
О себе
Изучаю искусство и психологию, скульптуру, раньше работала иллюстратором, я человек простой и позитивный, ищу людей, с которыми можно расслабиться и пообщаться на любые темы. Живу недалеко от Москвы, готова ходить на различные выставки, мероприятия и просто погулять. Не переношу общение "свысока", токсичных личностей, которые пытаются что-то показать своим поведением. Я за поддержку друг друга и совместный рост :)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
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