Орехово-Зуево
Профиль пользователя Skammikal

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О себе

Меня завет Ваня 13 лет катаюсь на мотоцикле ищю друзей пит байкеров в Киржаче будем вместе катаца надеюсь найду

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

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События пользователя

Орехово-Зуево → прогуляться, перекусить

Покататься на пит байке

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