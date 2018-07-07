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Орехово-Зуево
Профиль пользователя maria_trevel

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фото #2 пользователя maria_trevel

О себе

Люблю путешествовать, работаю турагентом, обожаю читать психологию и смотреть турецкие сериалы, хочу познакомиться с душевной подругой с которой сможем погулять, пофоткаться т сходить в кино ☺️

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Шутки про говно ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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