Орехово-Зуево
Профиль пользователя Amedehi

фото пользователя Amedehi

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Орехово-Зуево → прогуляться, перекусить

Прогулка по Орехово-Зуево

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Solarsystem
Ростов-на-Дону → Другое

Прокачка коммуникативных навыков)

маленькое фото пользователя Nastya13
Москва → Другое

Початиться, познакомиться 🤗

маленькое фото пользователя Dinka.Di
Орехово-Зуево → Другое

Наверное мне нужна подруга...

маленькое фото пользователя Shiina
Москва → Другое

Поиграем вместе в пк?

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