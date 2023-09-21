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Уральск
Уральск
Профиль пользователя Sagatorn
О себе
Играю на гитаре, знаю пару тройку аккордов. Ценю любое мероприятие с людьми, с которыми интересно и приятно общаться.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
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