Уральск

Профиль пользователя Sagatorn

О себе Играю на гитаре, знаю пару тройку аккордов. Ценю любое мероприятие с людьми, с которыми интересно и приятно общаться.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

Не нравится: