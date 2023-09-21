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Уральск
Профиль пользователя Sagatorn

фото пользователя Sagatorn

О себе

Играю на гитаре, знаю пару тройку аккордов. Ценю любое мероприятие с людьми, с которыми интересно и приятно общаться.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Уральск → пообщаться

Жепь ебрило или "О чем молчат утки".

Уральск → пообщаться

О чем молчат утки

Уральск → пообщаться

О чем молчат утки или темы, которые никто не обсуждает.

маленькое фото пользователя Hellcat_story
Откликнулся 1 участник
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