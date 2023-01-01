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Омск
Профиль пользователя zusuess

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Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

пообщаться в кофейне

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olegio3

Омск → другое

Сходить в боулинг

Откликнулся 1 участник

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