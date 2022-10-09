Идут по пустыне безрукий, безногий и слепой. Увидели оазис, безрукий зашёл, выходит и опа — руки выросли, слепой заходит и хоб — становится зрячим. Безногий на коляске, заезжает, а выезжает с новыми покрышкам

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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