Мне 24. Углубилась в осознанную жизнь где то с 20 лет, 4 года нет друзей в жизни с кем бы могла пообщаться по интересам + переезды. Я очень жадна на знания, имею опыт на создание того, что приносит мне большую пользу как физическую так и моральную. По образованию я учитель физкультуры, а в душе разбийник, хоть и работаю в области безопасности. Вообще если кратко, (хотя меня все интересует в жизни) то это: автомобили, видеомонтаж, музыка, мышцы - тобишь организм и анатомические цепи( просто много углублялась), здоровье, красота, творчество. Больше всего во мне приобладает интуиция и эмпатия, что позволяет мне круто по наитию балансировать по жизни. Вообще я из тех людей за кем идут, я не в рамках предрасудков и уставов общества живу , всегда задаюсь вопросом - а почему? Я не знаю что конкретно я ищу от знакомства. Мне не хватает разговоров по душам, каких то общих увлечений, отбитых приколов. Так что если ты не мамонт, или мамонтиха, в возрасте младше 30 и вполне себе образованная и интересная личность, пиши мне

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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