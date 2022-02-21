Был в сети сегодня

Кто хочет погулять по ночной Москве

Погулять, попить кофе. Можно сходить на мероприятие, музей, выставка

Хочу в парк на творческий пикничек✨

Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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Ищешь с кем встретиться?

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