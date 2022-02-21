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Омск
Профиль пользователя Vladimir_16.08

фото пользователя Vladimir_16.08

О себе

Добрый нежный прикольный человечек

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💨 Кальян💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Кто хочет погулять по ночной Москве

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маленькое фото пользователя Rony
маленькое фото пользователя JuliaShiny
маленькое фото пользователя AndrianG
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя KristinaSherry

Москва → прогуляться, перекусить

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя Edo99

Москва → прогуляться, перекусить

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя SofiaR

Москва → прогуляться, перекусить

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя pomogite

Москва → собрать компанию

За любой движ.

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу душевные интересные знакомства 🖤

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Cath

Москва → прогуляться, перекусить

Долгая прогулка вдоль Москва-реки

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Elisea

Москва → собрать компанию

Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Pollynka

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу в парк на творческий пикничек✨

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя fox_narcissism

Омск → прогуляться, перекусить

в поисках новых друзей

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Elena_Belykh

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, попить кофе. Можно сходить на мероприятие, музей, выставка

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя WonderWoman

Москва → сходить на мероприятие

Monasterio Hard night

Откликнулись 3 участника

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