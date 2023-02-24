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Омск
Профиль пользователя Vishnyaan

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О себе

Всем привет, ищу друзей

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

Ищу компанию на выходные

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Омск → прогуляться, перекусить

в поисках новых друзей

Откликнулось 16 участников

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Омск → прогуляться, перекусить

Я в поиске интересных, классных людей для общения, дружбы, прогулок 💜

Откликнулось 9 участников

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