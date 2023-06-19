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Омск
Профиль пользователя Vishnya

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О себе

Всем привет, работаю дома, люблю книги, аниме/дорамы, играю в геншин/хонкай, клуб романтики/лига мечтателей. Открыта для общения, в принципе думаю могу найти общий язык с любым человеком, если это будет интересно)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика
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