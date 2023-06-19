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Омск
Омск
Профиль пользователя Vishnya
О себе
Всем привет, работаю дома, люблю книги, аниме/дорамы, играю в геншин/хонкай, клуб романтики/лига мечтателей. Открыта для общения, в принципе думаю могу найти общий язык с любым человеком, если это будет интересно)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие
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