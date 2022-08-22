Омск
Профиль пользователя Violetta2711

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О себе

Всем приветик ,я люблю слушать музыку ,я меломан.ищу общение и друзей.в жизни люблю готовить 🥤

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Омск → пообщаться

Найти друзей,пообщаться.все не против пишите))

Участие в других событиях

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Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Ищу подруг✨

Мытищи → Другое

О чём нибудь пообщаться, не важно от куда, обожаю заботливый людей...

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