Омск
Профиль пользователя Violetta2711
О себе
Всем приветик ,я люблю слушать музыку ,я меломан.ищу общение и друзей.в жизни люблю готовить 🥤
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги
Не нравится:
💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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