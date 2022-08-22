Всем приветик ,я люблю слушать музыку ,я меломан.ищу общение и друзей.в жизни люблю готовить 🥤

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Мытищи → Другое О чём нибудь пообщаться, не важно от куда, обожаю заботливый людей...

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Омск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.