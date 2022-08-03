Люблю прогулки в весёлой компании/посещение мероприятий/концертов и т.п., поговорить на темы личного роста, психологии, фото/видео. Ищу подругу 🙂

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться

Омск → Другое Хочу найти друзей с которыми можно погулять и поболтать обо всём.

Омск → Другое Найти человека с которым можно было бы общаться на английском

Омск → Другое Найти друзей,пообщаться.все не против пишите))

Омск → Другое Найти друзей, с которыми можно поговорить на любые темы

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