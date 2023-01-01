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Омск
Омск
Профиль пользователя VANYHKA
О себе
Люблю слушать музыку со смыслом, гулять, смотреть фильмы, а также новые знакомства
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр
События пользователя
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