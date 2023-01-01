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Омск
Профиль пользователя VANYHKA

фото пользователя VANYHKA

О себе

Люблю слушать музыку со смыслом, гулять, смотреть фильмы, а также новые знакомства

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

👋 кружок знакомств, организация встреч

Участие в других событиях

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Омск → прогуляться, перекусить

Ищу любителей концертов, настолок, мероприятий в городе

Откликнулось 7 участников

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Омск → прогуляться, перекусить

Ищу компанию на выходные

Откликнулись 3 участника

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