Омск
Профиль пользователя TomB
О себе
Люблю разнообразие музыки, от Баха до современного хип-хопа, если нравится мой мотив музыки, смысл текста или даже секундный отрывок, то могу заслушать трек до беспамятства.
Занимался разным спортом, от шахмат до экстрима. Не профессионал ни в одной области, но готов обсудить почти всё.
Очень люблю путешествия, авантюры. Жизнь скучная, если сидишь только дома, поэтому, по настроению, могу сбежать в другой город, просто поесть или поискать приключений.
Кушáть — моё второе имя! Мне кажется, меня и в пустыне захотят откормить. А я и не против. Люблю еду и тему кулинарии.
Люблю пробовать себя в разных сферах, но лучше всего получается прокрастинировать и зависать в компе. На самом деле, довольно заядлый игрок в видеоигры. Но и горошек выращивать выходит неплохо!
В общем и целом, готов на любые предложения и обсуждения, если мне хоть немного будет интересно.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Обо всём на свете🙃
В чем измеряется ваше время?
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Проект по Психологи Отношений
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)
Те, кто со мной на одной волне ~
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Вопрос жизни и смерти
Скукота , охота веселиться
Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?
Собрать группу для игры в ДНД и для велопрогулок
Поиграть в zomboid или другой выживач
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