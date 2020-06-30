Люблю разнообразие музыки, от Баха до современного хип-хопа, если нравится мой мотив музыки, смысл текста или даже секундный отрывок, то могу заслушать трек до беспамятства. Занимался разным спортом, от шахмат до экстрима. Не профессионал ни в одной области, но готов обсудить почти всё. Очень люблю путешествия, авантюры. Жизнь скучная, если сидишь только дома, поэтому, по настроению, могу сбежать в другой город, просто поесть или поискать приключений. Кушáть — моё второе имя! Мне кажется, меня и в пустыне захотят откормить. А я и не против. Люблю еду и тему кулинарии. Люблю пробовать себя в разных сферах, но лучше всего получается прокрастинировать и зависать в компе. На самом деле, довольно заядлый игрок в видеоигры. Но и горошек выращивать выходит неплохо! В общем и целом, готов на любые предложения и обсуждения, если мне хоть немного будет интересно.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

Москва → Другое Поиграть в zomboid или другой выживач

Москва → Другое Собрать группу для игры в ДНД и для велопрогулок

Екатеринбург → Другое Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Краснодар → Другое Те, кто со мной на одной волне ~

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

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