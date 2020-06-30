Омск
Профиль пользователя TomB

фото пользователя TomB
фото #2 пользователя TomB

О себе

Люблю разнообразие музыки, от Баха до современного хип-хопа, если нравится мой мотив музыки, смысл текста или даже секундный отрывок, то могу заслушать трек до беспамятства.

Занимался разным спортом, от шахмат до экстрима. Не профессионал ни в одной области, но готов обсудить почти всё.

Очень люблю путешествия, авантюры. Жизнь скучная, если сидишь только дома, поэтому, по настроению, могу сбежать в другой город, просто поесть или поискать приключений.

Кушáть — моё второе имя! Мне кажется, меня и в пустыне захотят откормить. А я и не против. Люблю еду и тему кулинарии.

Люблю пробовать себя в разных сферах, но лучше всего получается прокрастинировать и зависать в компе. На самом деле, довольно заядлый игрок в видеоигры. Но и горошек выращивать выходит неплохо!

В общем и целом, готов на любые предложения и обсуждения, если мне хоть немного будет интересно.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

маленькое фото пользователя Aira_S
Москва → Другое

Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя diakat09
Москва → Другое

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

маленькое фото пользователя Anastasia_21
Краснодар → Другое

Те, кто со мной на одной волне ~

маленькое фото пользователя xtreevy
Москва → Другое

Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

маленькое фото пользователя Bryple
Москва → Другое

Вопрос жизни и смерти

маленькое фото пользователя Barbi2008
Москва → Другое

Скукота , охота веселиться

маленькое фото пользователя Ekaterina120620
Екатеринбург → Другое

Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

маленькое фото пользователя Aleksandr_Gray
Москва → Другое

Собрать группу для игры в ДНД и для велопрогулок

маленькое фото пользователя Poroh_kun
Москва → Другое

Поиграть в zomboid или другой выживач

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Омск

Ищешь друзей и компанию в городе Омск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Омск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.