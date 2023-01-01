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Омск
Омск
Профиль пользователя Stranger2023
О себе
Активный отдых: спорт , бассейн, велосипед, коньки, поогулки, кино , театры, путешествия и вкусная еда !
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн
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