Омск
Профиль пользователя Rutor

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О себе

Изучаю информационнкю безопасность
Слушаю любую музыку, но в основном это КИШ
В свободное время играю на пк, смотрю аниме, читаю мангу

Профиль обновлён 29 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

Не нравится:

💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 🏫 Учеба
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