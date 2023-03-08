Омск
Профиль пользователя Roman79

фото пользователя Roman79

О себе

Музыка, кино, литература, абсурдный юмор.
Много работаю, зарабатываю мало. Одинок

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность ✝️ Религия

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

Отдохнуть до 10 букв

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
Санкт-Петербург → Другое

Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

маленькое фото пользователя Vera22
Москва → Другое

Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

маленькое фото пользователя Nekolina
Омск → Другое

Покататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Marat1107
Набережные Челны → Другое

Кто читал,, Колесо времени,,?

маленькое фото пользователя Mfreaks
Москва → Другое

Нужно общение

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