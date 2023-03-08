Омск
Профиль пользователя Roman79
О себе
Музыка, кино, литература, абсурдный юмор.
Много работаю, зарабатываю мало. Одинок
Профиль обновлён 4 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность ✝️ Религия
Не нравится:
🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Санкт-Петербург → Другое
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Омск → Другое
Покататься на велосипедах
Набережные Челны → Другое
Кто читал,, Колесо времени,,?
Москва → Другое
Нужно общение
Другие пользователи из города Омск
Ищешь друзей и компанию в городе Омск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Омск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.