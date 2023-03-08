Омск
Профиль пользователя Raven080
О себе
Люблю русский рок, занимаюсь и работаю в сфере дизайна, играю в видеоигры (консоль, пк).
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 📺 Политика 📸 Пофоткаться ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🪐 Астрология / таро 🖼 Выставка / музей ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу найти подругу по инету, надеюсь найдется, эх
Омск → Другое
Давайте поговорим о фильмах, сериалах, книгах, жизни👌🏻
Омск → Другое
Найти друзей,пообщаться.все не против пишите))
Омск → Другое
Хочу собрать небольшую группу людей для общения обо всём
Барнаул → Другое
Поболтать об интересах, познакомиться))
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