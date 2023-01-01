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Омск
Омск
Профиль пользователя Queen_S
О себе
Ищу новых друзей и знакомых для встреч в городе и общения онлайн. Люблю играть в настолки и компьютерные RPG, а также театр. Изучаю английский. Работаю инженером в IT
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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