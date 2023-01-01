⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Омск

Омск
Профиль пользователя Queen_S

фото пользователя Queen_S

О себе

Ищу новых друзей и знакомых для встреч в городе и общения онлайн. Люблю играть в настолки и компьютерные RPG, а также театр. Изучаю английский. Работаю инженером в IT

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💕 Обсудить отношения✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика

События пользователя

Омск → собрать компанию

Сходить на концерт, в кино, экскурсии

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Омск

маленькое фото пользователя orlov_magic
маленькое фото пользователя Masha9
маленькое фото пользователя 210304OlyaPo
маленькое фото пользователя Vika02
маленькое фото пользователя Liza04
маленькое фото пользователя Virus1234
маленькое фото пользователя TAYO
маленькое фото пользователя Yana_Camphory
маленькое фото пользователя Glebka
маленькое фото пользователя Niemii
маленькое фото пользователя Marincha19
маленькое фото пользователя NatalyaOmsk
маленькое фото пользователя ZalpaS
маленькое фото пользователя Sniks
маленькое фото пользователя Marina_M
маленькое фото пользователя Nastyshimka
маленькое фото пользователя Mishkin
маленькое фото пользователя Violetta2711
маленькое фото пользователя Meow1
маленькое фото пользователя Jonik
маленькое фото пользователя Sania
маленькое фото пользователя Natali2007
маленькое фото пользователя Sweet_sherry
маленькое фото пользователя Lesovoi
маленькое фото пользователя Maxim89
маленькое фото пользователя dmitri39
маленькое фото пользователя Olesya_Korol
маленькое фото пользователя dianka19

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам