Привет, меня зовут Артур, 28 годов отроду:) Работаю, путешествую по России, люблю играть в настольные игры, хочется попробовать жанр ДнД, нравится разнообразная музыка от классики до современных исполнителей( всего по чуть-чуть), могу спеть в караоке, правда медведь на ухо наступил☺️ Нравится активный отдых, прогулки, катание на роликах, борде, лясике, коньках( на скейте не нравится), также люблю смотреть фильмы и сериалы время от времени) Иногда читаю книги, больше по саморазвитию.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового

✝️ Религия ☣️ Токсичность

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