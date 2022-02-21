Омск
Профиль пользователя Ponch0
О себе
Привет, меня зовут Артур, 28 годов отроду:)
Работаю, путешествую по России, люблю играть в настольные игры, хочется попробовать жанр ДнД, нравится разнообразная музыка от классики до современных исполнителей( всего по чуть-чуть), могу спеть в караоке, правда медведь на ухо наступил☺️ Нравится активный отдых, прогулки, катание на роликах, борде, лясике, коньках( на скейте не нравится), также люблю смотреть фильмы и сериалы время от времени) Иногда читаю книги, больше по саморазвитию.
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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