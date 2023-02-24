Омск
Профиль пользователя orlov_magic
О себе
Творческая, веселая и ранимая личность ,если кратко) А так в поисках своей половинки, с которой было бы неплохо при хорошем раскладе «построить» что то большее.
190/73
Профиль обновлён 18 февраля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📚 Книги
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