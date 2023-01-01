⬅️ Посмотреть других пользователей в Омске
Омск
Привет!
Омск
Профиль пользователя Nik7
О себе
Привет!
Меня зовут Николай, но ты зови меня на прогулку 🙂
Обожаю читать. Предпочитаю классику и научно-популярную литературу.
Музыку слушаю почти всех жанров в зависимости от настроения. Последнее время провожу под Hania Rani, Kovacs.
Вечером могу зависнуть за просмотром какой-нибудь видеолекции.
Люблю выбираться на природу, поездки в другие города.
Нравится открывать интересные кафе.
С удовольствием схожу в театр, посещу приют для животных или посижу на лавочке в парке, ибо главное - компания, а место встречи вторично.
В людях ценю доброту, честность, искренность.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие😓 Обсудить проблемы
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Омск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам