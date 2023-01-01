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Омск
Профиль пользователя Nik7

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О себе

Привет!
Меня зовут Николай, но ты зови меня на прогулку 🙂
Обожаю читать. Предпочитаю классику и научно-популярную литературу.
Музыку слушаю почти всех жанров в зависимости от настроения. Последнее время провожу под Hania Rani, Kovacs.
Вечером могу зависнуть за просмотром какой-нибудь видеолекции.
Люблю выбираться на природу, поездки в другие города.
Нравится открывать интересные кафе.
С удовольствием схожу в театр, посещу приют для животных или посижу на лавочке в парке, ибо главное - компания, а место встречи вторично.
В людях ценю доброту, честность, искренность.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Омск → сходить на мероприятие

Приехал в гости в ваш город. С удовольствием встретился бы с интересными людьми

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lia_2

Омск → прогуляться, перекусить

Я в поиске интересных, классных людей для общения, дружбы, прогулок 💜

Откликнулось 11 участников

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