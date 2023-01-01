О себе

Привет!

Меня зовут Николай, но ты зови меня на прогулку 🙂

Обожаю читать. Предпочитаю классику и научно-популярную литературу.

Музыку слушаю почти всех жанров в зависимости от настроения. Последнее время провожу под Hania Rani, Kovacs.

Вечером могу зависнуть за просмотром какой-нибудь видеолекции.

Люблю выбираться на природу, поездки в другие города.

Нравится открывать интересные кафе.

С удовольствием схожу в театр, посещу приют для животных или посижу на лавочке в парке, ибо главное - компания, а место встречи вторично.

В людях ценю доброту, честность, искренность.