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Омск
Профиль пользователя Natasha_skv

фото пользователя Natasha_skv

О себе

Ищу подруг🤪
Хожу в бассейн, люблю готовить, гулять

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу)

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Омск → прогуляться, перекусить

Ищу любителей концертов, настолок, мероприятий в городе

Откликнулось 6 участников

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