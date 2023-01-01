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Омск
Ищу подруг🤪
Омск
Профиль пользователя Natasha_skv
О себе
Ищу подруг🤪
Хожу в бассейн, люблю готовить, гулять
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚴♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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