Омск
Профиль пользователя NatalyaOmsk
О себе
Веселая и доброжелательная)
Люблю смотреть зарубежные фильмы и сериалы,а потом обсуждать их часами.
Обожаю итальянскую кухню. Готовить и есть. Пицца и паста моя любовь))
Уважаю хоккей, болею за Авангард. Зимой люблю кататься на коньках.
В общем обожаю интересно и весело провести время!
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
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