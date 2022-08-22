Омск
Профиль пользователя Meow1

фото пользователя Meow1

О себе

Ищу подруг, можно покататься на велике)

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

Покататься на велике =)

Омск → прогуляться, перекусить

Покататься на велике, я замужем парни не пишите.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Gala888
Омск → Другое

Предлагаю покататься на великах или сплавиться на SUP-бордах

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