✨ О себе немного 🌞 I am sun😉 Люблю музыку! с детства она меня сопровождает везде, слушаю разную (в зависимости от того, что душа попросит). Люблю животных! у меня два прекрасных собакена, еще есть улитки, паук снежинка и сын нашел богомола, теперь он тоже домашнее "животное" 😊 Сейчас на пути предпринимательства, читаю книги, прохожу тренинги по личностному росту, саморазвитию (мышление расширяю), самопониманию☺️теорию стараюсь обратить в практику! Люблю мою семью 🤗 моих близких! Учусь принимать мир с благодарностью! Позитивить для себя, соответственно и тем, кто рядом со мной! Люблю хорошие деньги, люблю то качество жизни, что они дают! Люблю мечтать, строить планы, идти к моим целям! И много чего ещё люблю...

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🇬🇧 Изучение нового 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Омск → Другое Отдохнуть может сходим куда нибудь?

Омск → Другое Предлагаю покататься на великах или сплавиться на SUP-бордах

Ростов-на-Дону → Другое Поговорим?) В идеале хотелось бы подружиться)!

Москва → Другое Общение с интересными людьми на самые разные темы.

Новосибирск → Другое Обсудим работу, обучение, новые хобби и цели..?) Ну и всякое интересно

Москва → Другое Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

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