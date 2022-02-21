Омск
Профиль пользователя Marina_M
О себе
✨ О себе немного 🌞 I am sun😉
Люблю музыку! с детства она меня сопровождает везде, слушаю разную (в зависимости от того, что душа попросит).
Люблю животных! у меня два прекрасных собакена, еще есть улитки, паук снежинка и сын нашел богомола, теперь он тоже домашнее "животное" 😊
Сейчас на пути предпринимательства, читаю книги, прохожу тренинги по личностному росту, саморазвитию (мышление расширяю), самопониманию☺️теорию стараюсь обратить в практику!
Люблю мою семью 🤗 моих близких!
Учусь принимать мир с благодарностью! Позитивить для себя, соответственно и тем, кто рядом со мной!
Люблю хорошие деньги, люблю то качество жизни, что они дают!
Люблю мечтать, строить планы, идти к моим целям!
И много чего ещё люблю...
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
найти людей с омска
Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))
Обсудим работу, обучение, новые хобби и цели..?) Ну и всякое интересно
Общение с интересными людьми на самые разные темы.
Хочу найти друзей
в поисках новых друзей
Поговорим?) В идеале хотелось бы подружиться)!
Найти друзей
Предлагаю покататься на великах или сплавиться на SUP-бордах
Отдохнуть может сходим куда нибудь?
Ищу друзей, пообщаться погулять, сходить в кафе, кино) Присоединяемся
Другие пользователи из города Омск
Ищешь друзей и компанию в городе Омск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Омск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.