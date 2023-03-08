Омск
Профиль пользователя Mari_21
О себе
Люблю слушать музыку, какую как к-поп и другую
Люблю группу 💜ᗷTS⟭⟬💜
Профиль обновлён 28 февраля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
Не нравится:
✝️ Религия 📺 Политика 🏫 Учеба
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