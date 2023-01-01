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Омск
Я работаю веб-дизайнером, в основном обитаю дома. В свободное время читаю книги или тг каналы по профессии, смотрю шоу стендап клуба #1. Слушаю в основном бритрок, электронику, металл, арт и поп. Мне нравятся долгие душевные разговоры, прогулки, тихий отдых на природе.
Омск
Профиль пользователя Lunatic_Stray
О себе
Я работаю веб-дизайнером, в основном обитаю дома. В свободное время читаю книги или тг каналы по профессии, смотрю шоу стендап клуба #1. Слушаю в основном бритрок, электронику, металл, арт и поп. Мне нравятся долгие душевные разговоры, прогулки, тихий отдых на природе.
Людей вижу разнообразно, но особенно ценю теплоту, искренность, глубину, самоиронию и ответственность. Готовность выдумывать только в плюс :) Не все качества полностью мне присущи, но я активно к этому стремлюсь
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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