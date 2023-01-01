О себе

Я работаю веб-дизайнером, в основном обитаю дома. В свободное время читаю книги или тг каналы по профессии, смотрю шоу стендап клуба #1. Слушаю в основном бритрок, электронику, металл, арт и поп. Мне нравятся долгие душевные разговоры, прогулки, тихий отдых на природе.

Людей вижу разнообразно, но особенно ценю теплоту, искренность, глубину, самоиронию и ответственность. Готовность выдумывать только в плюс :) Не все качества полностью мне присущи, но я активно к этому стремлюсь