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Омск
Профиль пользователя Linocha

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О себе

Постоянно изучаю что то новое, люблю психологию и прогулки) Занимабсь фитнесом

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги✝️ Религия🏫 Учеба🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей
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