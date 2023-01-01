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Омск
Омск
Профиль пользователя Linocha
О себе
Постоянно изучаю что то новое, люблю психологию и прогулки) Занимабсь фитнесом
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги✝️ Религия🏫 Учеба🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей
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