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Омск
Профиль пользователя Lia_2

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О себе

Моё имя Лия и я живу в Омске. Мне 29 лет. По образованию - культуролог.
Люблю животных, обожаю небо - оно невероятное и каждое буквально мгновение - особенное. Очень люблю осень, много причин почему)
Люблю доброту и искренность в людях. Очень ценю настоящую дружбу и человеческое отношение , не важно в отношении незнакомых людей или близких.
Книгам по психологии и видео - скажу всегда да.
Обожаю готовить.
Пишу стихи, рисую как на бумаге, так и на одежде. Когда вдохновение изготавливают из полимерной глины изделия.
Я жуткая меломанка :)
Конечно же классные сериалы и фильмы иногда украшают мой вечер/день.
Любимые фразы/цитаты:
"Не жди у моря погоды";
"Страх - это иллюзия..."
"Нельзя победить в игре не сыграв"
Нравятся стихи Маяковского, Бродского и многих других.
Читаю и слушаю поэта 43ai, Мачете, Алекша Нович ( песня - "Тихий Океан" - любовь)
Любимая повесть/сказка - "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

Я в поиске интересных, классных людей для общения, дружбы, прогулок 💜

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