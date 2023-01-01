О себе

Моё имя Лия и я живу в Омске. Мне 29 лет. По образованию - культуролог.

Люблю животных, обожаю небо - оно невероятное и каждое буквально мгновение - особенное. Очень люблю осень, много причин почему)

Люблю доброту и искренность в людях. Очень ценю настоящую дружбу и человеческое отношение , не важно в отношении незнакомых людей или близких.

Книгам по психологии и видео - скажу всегда да.

Обожаю готовить.

Пишу стихи, рисую как на бумаге, так и на одежде. Когда вдохновение изготавливают из полимерной глины изделия.

Я жуткая меломанка :)

Конечно же классные сериалы и фильмы иногда украшают мой вечер/день.

Любимые фразы/цитаты:

"Не жди у моря погоды";

"Страх - это иллюзия..."

"Нельзя победить в игре не сыграв"

Нравятся стихи Маяковского, Бродского и многих других.

Читаю и слушаю поэта 43ai, Мачете, Алекша Нович ( песня - "Тихий Океан" - любовь)

Любимая повесть/сказка - "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.