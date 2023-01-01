Омск
Профиль пользователя Lia_2
О себе
Моё имя Лия и я живу в Омске. Мне 29 лет. По образованию - культуролог.
Люблю животных, обожаю небо - оно невероятное и каждое буквально мгновение - особенное. Очень люблю осень, много причин почему)
Люблю доброту и искренность в людях. Очень ценю настоящую дружбу и человеческое отношение , не важно в отношении незнакомых людей или близких.
Книгам по психологии и видео - скажу всегда да.
Обожаю готовить.
Пишу стихи, рисую как на бумаге, так и на одежде. Когда вдохновение изготавливают из полимерной глины изделия.
Я жуткая меломанка :)
Конечно же классные сериалы и фильмы иногда украшают мой вечер/день.
Любимые фразы/цитаты:
"Не жди у моря погоды";
"Страх - это иллюзия..."
"Нельзя победить в игре не сыграв"
Нравятся стихи Маяковского, Бродского и многих других.
Читаю и слушаю поэта 43ai, Мачете, Алекша Нович ( песня - "Тихий Океан" - любовь)
Любимая повесть/сказка - "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Омск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам