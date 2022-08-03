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Омск
Профиль пользователя Lesovoi

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О себе

Любитель рока, игр, стрельбы, аниме, фантастический литературы

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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