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Омск
Омск
Профиль пользователя Lesovoi
О себе
Любитель рока, игр, стрельбы, аниме, фантастический литературы
Профиль обновлён 29 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового
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