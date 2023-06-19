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Омск
Профиль пользователя Kurush

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О себе

Хочу найти человека, с которым можно поговорить по душам, возможно выстроить отношения. Интересуюсь и интересовался : литературой, историей, политикой, искусством, современной музыкой.Веду активный образ жизни, занимаюсь спортом. Люблю ходить в различные интересные места(Театры, кино, концерты), просто гулять. Рост 174.
Предпочитаю живое общение с человеком, и совместное интересное времяпрепровождение. Было бы хорошо обмениваться жизненным опытом друг с другом, рассуждать и просто общаться. Не курю. Средне отношусь к алкоголю.
Про свой музыкальный вкус могу сказать что люблю рэп, в большей степени зарубежный с Rage звучанием - PlayboiCarti, Ken Carson, thouxanbanfauni, UnoTheActivist и т.д  Из русских почти всех.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🏫 Учеба📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

Пообщаться, узнать что-то новое, поговорить по душам

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Омск → прогуляться, перекусить

найти людей с омска

Откликнулись 24 участника

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Омск → прогуляться, перекусить

в поисках новых друзей

Откликнулось 16 участников

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