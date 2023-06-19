Омск
Профиль пользователя Kurush
О себе
Хочу найти человека, с которым можно поговорить по душам, возможно выстроить отношения. Интересуюсь и интересовался : литературой, историей, политикой, искусством, современной музыкой.Веду активный образ жизни, занимаюсь спортом. Люблю ходить в различные интересные места(Театры, кино, концерты), просто гулять. Рост 174.
Предпочитаю живое общение с человеком, и совместное интересное времяпрепровождение. Было бы хорошо обмениваться жизненным опытом друг с другом, рассуждать и просто общаться. Не курю. Средне отношусь к алкоголю.
Про свой музыкальный вкус могу сказать что люблю рэп, в большей степени зарубежный с Rage звучанием - PlayboiCarti, Ken Carson, thouxanbanfauni, UnoTheActivist и т.д Из русских почти всех.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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