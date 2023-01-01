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Омск
Профиль пользователя Kat26

фото пользователя Kat26

О себе

Слушаю почти всю музыку, немного рисую, много езжу по области

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Омск → пообщаться

Посоветуйте фильм на вечер

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Откликнулся 1 участник
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