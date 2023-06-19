Омск

Профиль пользователя Kalyuzhnaya_k

О себе Ищу подругу)

Сходить в рестик, в театр, на концерт, прогуляться, выпить кофе, обсудить что-нибудь

Можно вместе пойти в спортзал

Была в сети на этой неделе

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