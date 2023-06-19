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Омск
Профиль пользователя Kalyuzhnaya_k

фото пользователя Kalyuzhnaya_k

О себе

Ищу подругу)
Сходить в рестик, в театр, на концерт, прогуляться, выпить кофе, обсудить что-нибудь
Можно вместе пойти в спортзал

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ariel

Омск → прогуляться, перекусить

Гоу за впечатлениями🌹

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Sof24

Омск → прогуляться, перекусить

Найти подруг ❤️🫧

Откликнулись 3 участника

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